Zelenskyjs stab hävdar missförstånd – oklart om Bachmut fallit

Zelenskyj sade under G7-mötet i Japan på söndagen att staden Bachmut i östra Ukraina är förstörd efter åtta månaders häftiga strider. Under en pressträff fick han frågan: Är Bachmut fortfarande under ukrainsk kontroll? Ryssarna hävdar att de tagit Bachmut.

”Det tror jag inte. Ni måste förstå att det finns ingenting kvar. De (ryssarna) har förstört allt”, sade han och tillade:

”Det är en tragedi men i dag finns Bachmut bara i våra hjärtan.”

Under morgonen rapporterades att Zelenskyj skulle ha bekräftat att Bachmut nu är i ryska händer. Presidentens talesperson Sergij Nykyforov skriver dock i ett inlägg på Facebook att Zelenskyjs uttalande missförståtts.

Ryska försvarsdepartementet har tidigare uppgett att legosoldaterna i Wagnergruppen, understödd av artilleri och flyg från den ryska södra stridsgruppen, intagit staden.

Uppgifterna kom åtta timmar efter att Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin hävdat att man tagit kontroll över hela staden.

Rysslands president Vladimir Putin gratulerade legosoldaterna i Wagnergruppen och landets styrkor för intagandet av staden, uppger statliga Tass med hänvisning till ett uttalande från Kreml.

Ett ryskt övertagande av Bachmut skulle främst ha en stor symbolisk betydelse, enligt militärexperter som TT pratade med under lördagen.

”Det här har egentligen ingen betydelse på slagfältet”, sade Johan Huovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan som varit verksam både i Moskva och Kiev.