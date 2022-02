Zelenskyj uppmanar Putin att förhandla

Flyglarmen ljuder i Kiev och strider pågår i Obolon-området i norra delarna av huvudstaden, rapporterar flera medier.

”Strider pågår över hela Ukraina. Låt oss sätta oss vid förhandlingsbordet för att få stopp på dödandet”, säger Volodymyr Zelenskyj i ett tal med riktning Putin, enligt den statliga nyhetsbyrån Ukrinform.

Tidigare på fredagen upprepade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kraven på att Ukraina ska sluta försvara sig och att Ryssland i så fall är redo att samtala.

”Vi är redo för förhandlingar när som helst, så snart Ukrainas beväpnade styrkor svarar på vårt krav och lägger ned sina vapen”, säger Lavrov i ett tal.

I ett skriftligt uttalande ber samtidigt Zelenskyj européer med stridserfarenhet att ansluta sig till striderna ”för att försvara Europa”.

AFP:s utsände på plats i Kiev har hört explosioner och eldstrider och rapporterar att boende har sprungit för att sätta sig i säkerhet.

”Gör molotovcocktails, oskadliggör ockupanten”, skriver ukrainska försvarets generalstab på Twitter. Man uppmanar också de som inte vill ansluta till striderna att hålla sig hemma och inte gå ut.

Ryska styrkor närmar sig Kiev från nordöst och öst, uppger Ukrainas militär och skottlossning har hörts nära regeringskvarteren i Kiev, rapporterar AP.

”I dag kommer bli den svåraste dagen. Fiendens plan är att bryta igenom med stridsvagnskolonner från (städerna) Ivankiv och Tjernihiv till Kiev”, skriver Anton Gerasjenko, rådgivare på det ukrainska inrikesdepartementet, på appen Telegram.

Enligt uppgifter från presidentens stab har ukrainsk militär sprängt en bro som leder från Ivankiv till Kiev för att stoppa ryska trupper från att ta sig fram den vägen mot Kiev, rapporterar Ukrinform.

Volodymyr Zelenskyj har tidigare utfärdat en order om allmän mobilisering vilket innebär att värnpliktiga och reservister i alla Ukrainas regioner kommer att kallas in.

Det kommer obekräftade uppgifter från flera håll i landet om strider och robotbeskjutning som orsakat flera dödsfall.

Zelenskyj uppgav sent i torsdags att 137 ”hjältar” – både civila och soldater – dödats och 316 personer skadats. Omkring 100.000 ukrainare har tvingats fly sina hem – hittills, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Tusentals uppges redan ha anlänt i grannländer som Polen, Ungern, Rumänien och Moldavien.

Enligt FN har minst 25 civila dödats och 102 skadats men organisationen betonar att det troligtvis rör sig om fler offer än så, rapporterar Skynews.

I Kiev och Ukrainas näst största stad Charkiv har människor tagit sin tillflykt till tunnelbanan.

Utrikesminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter att fruktansvärda raketangrepp riktades mot Kiev under natten.

”Senast vår huvudstad upplevde något liknande var 1941 när den attackerades av Nazityskland. Ukraina besegrade ondskan den gången och kommer att göra det igen”, skriver han.

Zelenskyj har under fredagen fortsatt be om hjälp och stöd från väst och kräver ökade sanktioner mot Ryssland samt militär hjälp.

I ett tal via sin Facebooksida under natten mot fredagen sade presidenten bland annat att han har fått information om att ryska ”sabotörer” har tagit sig in i huvudstaden Kiev och att han är deras främsta måltavla.

Han tillägger att han stannar i regeringskvarteren tillsammans med andra.

USA införde i torsdags kväll sanktioner mot banker och flera personer i Ryssland och under fredagen lämnar EU besked om riktade sanktioner mot Ryssland. Det är inte nog och går för långsamt, enligt Ukrainas president.

”Övertygades Ryssland av gårdagens sanktioner? Vi hör från vår himmel och ser på vår mark att det här inte var tillräckligt”, säger Zelenskyj i ett tal till nationen på fredagsmorgonen.