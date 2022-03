Zelenskyj: 100.000 fast i Mariupol

Nya bilder från satellitföretaget Maxar visar brinnande flerfamiljsbostäder på tisdagen, sedan staden bland annat anfallits från havet.

”Det är en total blockad. Ingen mat, inget vatten, inga mediciner. Under konstant granateld, under konstanta bombningar”, säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sitt nattliga tal som lagts ut på Facebook.

Nästan alla försök med humanitära korridorer från staden har misslyckats, och enligt honom frihetsberövade ryska styrkor de flyende vid ett tillfälle under tisdagen.

”Anställda hos den statliga räddningstjänsten och busschaufförer har tagits fångna. Vi gör allt vi kan för att befria vårt folk”, säger Zelenskyj, som uppger att 7.000 personer trots motgångarna har lyckats räddas från staden.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch uppmanar de ryska styrkorna som lagt en järnring runt staden att se till att människor utan fara kan lämna staden. Organisationen har pratat med 32 personer som flytt staden.

”Mariupolbor har beskrivit ett iskallt helveteslandskap bestrött med döda kroppar och förstörda byggnader. Och det är bara de som haft tur nog och lyckats fly, lämnandes bakom sig tusentals i den belägrade staden som är avskurna från världen”, sade organisationens konfliktforskare Belkis Wille i ett uttalande tidigare i veckan.

Ukrainska styrkor rapporteras ha gått till motoffensiv på flera håll, och återtagit kontrollen över bland annat Kievförorten Makariv.

Men ryska styrkor, med bland annat tjetjenska soldater, håller långsamt på att avancera i Mariupol, enligt tankesmedjan Institute for the Study of War, som bedömer att Ryssland kommer att ta kontrollen över den strategiskt viktiga kuststaden inom några veckor.

USA:s försvarshögkvarter Pentagon uppger att man fortsätter observera ryska styrkor inne i staden.

”Vi tror att åtminstone en del av dem är separatister från Donbass, och att ukrainarna kämpar väldigt hårt för att undvika att Mariupol ska falla.”

USA:s försvarsdepartement uppger att ryska styrkor från Charkiv rör sig sydöst mot Izium, vilket kan innebära att Ryssland tar kontrollen över ett sammanhängande område i Donbass i östra Ukraina, ned till Azovska sjön i söder och Krimhalvön. Men Mariupol ligger där i sydost, som en nagel i Rysslands öga.

”Det är en anledning – inte den enda anledningen – till att vi tror att Ryssland är så intresserade i Mariupol – så att de kan komma upp från syd och ner från Izium i norr”, säger Pentagontalespersonen.

USA:s försvarsdepartement uppger också att de ryska tillgängliga stridskrafterna i Ukraina hamnat under 90 procent, jämfört med de styrkor som ansamlats utanför Ukrainas gränser inför invasionen. Pentagon tror att Ryssland försöker att täppa igen hålen med hjälp av förstärkningar med hjälp av legosoldater från den ryska Wagnergruppen.

”Vi bedömer att Wagnergruppen är aktiv i Ukraina och vi tror att den till stor del är aktiv i Donbassområdet”, säger talespersonen.