Zelenskyj: 1.300 ukrainska soldater har dödats

”Om det är deras mål, låt dem komma”, säger Zelenskyj under en pressträff i Kiev på lördagen.

Han hävdar samtidigt att Ryssland har förlorat omkring 12.000 soldater.

”Ett förhållande på ett till tio, men det gör mig inte glad”, säger han inför en grupp journalister.

Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor och utspel om förluster från stridande parter är i regel opålitliga i krig.

Den 2 mars meddelade Ryssland att de hade förlorat nästan 500 soldater, men har inte uppdaterat siffran sedan dess.

FN har hittills kunnat bekräfta 579 civila dödsfall i Ukraina sedan krigets inledning. 42 av dem uppges vara barn.

De verkliga civila förlusterna befaras dock vara långt högre, konstaterar världsorganisationen.

Ryska anfall förstörde flygplatsen i staden Vasylkiv på lördagsmorgonen, cirka 40 kilometer söder om Kiev. En oljedepå ska också ha träffats och fattat eld, enligt stadens borgmästare.

I den hårt trängda och belägrade hamnstaden Mariupol har mer än 1.500 civila dödats på 12 dagar, enligt lokala myndigheter. Utrikesminister Dmytro Kuleba kallar belägringen av staden för ”den värsta humanitära katastrofen på planeten”.

90 ton mat och mediciner rapporteras vara på väg till staden i en hjälpsändning från Zaporizjzja. Ukrainska myndigheter hoppas att den ska kunna evakuera civila i motsatt riktning på vägen tillbaka.

Enligt Läkare utan gränser har Mariupol saknat vatten och mediciner i över en vecka nu. Tillgången till mat är knapp och många saknar information om vad som händer utanför deras närmaste område då tillgång till internet och mobilnät saknas.

En medarbetare vid hjälporganisationen berättar för AP att hen sett människor dö då de inte fått den medicin som behövts och att ”många människor har dödats eller skadats och de blir bara liggande. Grannar gräver bara ett hål i marken där de placerar kropparna”.

Borgmästaren i staden Melitopol uppges ha förts bort av ryska styrkor. Enligt Ukraina ska bortförandet ha skett när borgmästaren besökte stadens kriscentrum under fredagseftermiddagen, rapporterar AFP.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kallar på sina sociala medier händelsen för en ny nivå av terror.

”Tillfångatagandet av borgmästaren är inte bara ett brott mot en enskild person. Det är inte bara ett brott mot ett enskilt land, ett brott endast mot Ukraina. Det är ett brott mot demokratin som sådan”, säger presidenten.

Flera hundra personer tog sig senare till stadshuset i Melitopol i sydöstra Ukraina i protest mot bortförandet.

Efter flera lugnare dagar anfölls Mykolajiv i södra Ukraina under fredagskvällen och stadens invånare vaknade upp till fortsatta strider under lördagsmorgonen, enligt The New York Times. Striderna ska vara koncentrerade till stadens norra delar, enligt uppgifter från den ukrainska sidan.

Mykolajiv ligger vid Svarta havet och ses som strategiskt viktig och en potentiell inkörsport till den större hamnstaden Odessa. Ryska styrkor har i två veckor försökt att inta staden, men ukrainska soldater har slagit tillbaka dem.

Reportrar på plats i Kiev vittnar om att det hörts kraftig artilleribeskjutning under natten, rapporterar såväl BBC som CNN.