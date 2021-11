Yaytrade redovisar intäkter på under miljonen

Bruttomarginalen var 91 procent (46). Exklusive påverkan av jämförelsestörande post av engångskaraktär avseende korrigering av en tidigare kostnadsförd post låg bruttomarginalen på 42 procent (46).

Rörelseresultatet blev -7,2 miljoner kronor (-3,3) och nettoresultatet var -7,2 miljoner kronor (3,3).

Yaytrade pekar på att e-handelsförsäljning i tredje kvartalet generellt är säsongsmässigt svagare, vilket även avspeglas i bolaget siffror.

”Därför valde vi att förlägga planerade effektiviseringsåtgärder och påbörja flytt av lager från Stockholm och Borås till vårt nya lager i Jönköping under augusti månad. Vi har även valt att ingå färre avtal under denna period för att hantera logistiken med lägsta möjliga felmarginal. Effekten av det nya lagret med förbättrade rutiner kommer vi att börja se under första kvartalet 2022”, skriver vd David Knape.

Under slutet av augusti hade Yaytrade en större provkollektionsförsäljning (sample sale) som senarelades av leverantören med en månad, vilket förskjuter delar av planerad omsättning från tredje kvartalet till fjärde kvartalet.

”På grund av kort varsel hann vi ej fylla perioden med ett annat sample sale. För att undvika denna typ av händelser framgent ingår vi i dag mer strikta avtal där viten utgår om kunden bryter mot leveransavtal”, kommenterar David Knape.

Under oktober noterade Ytrade sin högsta försäljning under en månad och bolaget ser en ännu starkare efterfrågan under november.

”Vi ser en mycket positiv utveckling framför oss och tror på en stark avslutning av 2021, liksom ett nytt händelserikt 2022”, skriver vd.