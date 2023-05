Xvivo får amerikanskt klartecken för hjärtpreservationsstudie

Myndighetsbeskedet, ett så kallat Investigational Device Exmption (IDE) tillåter bolaget att inleda studien under namnet Preserve Clinical Trial: A Prospecitve, Multi-center, Single-arm. Open-label Study of Hearts Transplanted after Non-ischemic Heart Preservation from Extended Donor.

Studien, som avser utvärdera säkerhet och effektivitet i behandlingen, avser omfatta 141 patienter och involvera 15 amerikanska transplantationscentra.

USA är världens största hjärttransplantationsmarknad med ungefär 4.100 hjärttransplantationer genomförda under 2022.