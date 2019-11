Xspray Pharma redovisar rörelseförlust om 11 Mkr i tredje kvartalet

De likvida medlen uppgick till drygt 130 miljoner kronor vid periodens slut.

”Det är med högt tempo, engagemang och bred sakkunskap som Xsprays team under perioden fortsatt föra den produktkandidat som har kommit längst i utvecklingsprocessen, HyNap-Dasa, en amorf version av Sprycel, fram mot vår första ANDA-ansökan. Målsättningen att lämna in en ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA under sommaren nästa år står fast, liksom den planerade marknadslanseringen i USA av HyNap-Dasa under 2021”, skriver bolagets vd Per Andersson.