Xbrane Biopharma har ansökt om start av fas 3-studie för Xlucane

Studien, som fått namnet Xplore, är en fas 3-studie som är utformad för att bekräfta biosimilaritet gällande säkerhet, effekt och immunogenicitet för Xlucane jämfört med Lucentis hos patienter med våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration.

"Studien är planerad att initieras i mars 2019 då vi också räknar med att rekrytera den första patienten. Efter att ha påvisat hög likhet in vitro och in vivo jämfört med originalläkemedlet är det med full tillförsikt som vi går in i denna registreringsgrundande fas III studie med Xlucane", säger vd Martin Åmark.