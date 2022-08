Wyld Networks rapporterar totala intäkter på 1,0 miljoner kronor

Wyld Networks, en virtuell satellitnätoperatör för tjänster inom Internet of Things (IoT), rapporterar totala intäkter på 1,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (0,9).

Rörelseresultatet uppgick till -9,9 miljoner kronor (-9,7).

”Bolaget gör sig redo för den kommersiella lanseringen och fokus ligger på att bygga upp en pipeline av inköpsorder. Inflödet av inköpsorder under första halvåret uppgick till 32 mkr, och kommer att redovisas som intäkter främst under 2023 och 2024, med en del under 2022”, heter det i rapporten.