Will Smith startar riskkapitalfond med VM-stjärna

Fonden ska länka samman japanska investerare med amerikanska tillväxtbolag, så kallade enhörningar. Det rapporterar Nikkei Asian Review.

Keisuke Honda spelade i det japanska landslaget under VM i Ryssland där också Will Smith uppträdde. Kändisduon planerar att ta in 100 miljoner dollar från japanska investerare och ska få hjälp av den japanska finansjätten Nomura.