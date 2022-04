Wihlborgs bygger anläggning åt Nederman i Helsingborg

Avanzas vd Rikard Josefson beskriver det första kvartalet som en period med knepig makromiljö, men är nöjd med att kunna leverera ett lika stort resultat under det första kvartalet som nätbanken gjorde på fyra kvartal under 2019.

”Det enkla svaret på att vi lyckats med det är vår storlek. Under 2020 och 2021 växte vi Avanza med 100 procent. Vi blev dubbelt så stora på två år så själva storleken i kundbasen gör att, även om aktiviteten går ner, så blir den högre eftersom vi har så mycket mer kunder och sparkapital”, konstaterar Rikard Josefson.

Hur orolig är du över att börsintresset ska falla?

”Det jag kan oroa mig över är att väldigt många människor är oroliga för prishöjningar, räntehöjningar och det kan ha negativ effekt på sparkvoten. Samtidigt så finns det en annan effekt där det blir viktigare än någonsin på att få koll på sin privatekonomi. Även om man inte kan spara lika mycket så måste man spara för att bygga motståndskraft i sin privatekonomi”, säger Avanza-vd:n.

För Avanzas del kan högre räntor, visserligen leda till lägre kundaktivitet, men nätbanken har samtidigt en räntenettokänslighet som gör att en räntehöjning med 1 procentenhet skulle bidra positivt med drygt en halv miljard till intäkterna på helåret.

Vad väljer du: Högre kundaktivitet eller högre räntor?

”Jag skulle gärna vilja se att hushållen hinner anpassa sig till högre räntenivåer så det inte går för fort. Då tror jag också att vi om börsen blir lite gladare kan se både högre räntenetto och högre aktivitet”, säger Rikard Josefson.

Avanza-aktien är ner drygt 30 procent i år samtidigt som konkurrenten Nordnet har klarat sig med en nedgång på knappt 6 procent. Avanza har nu ett börsvärde på 35 miljarder, mot Nordnets drygt 40 miljarder.

Vad ska ni göra för att gå om Nordnet igen?

”Det är goda kollegor i branschen och konkurrenter som vi hyser stor respekt för. Sen finns de i fyra länder så de har fler kunder de kan nå. Å andra sidan är vi väsentligt större i Sverige, vilket är den största marknaden”; säger Rikard Josefson.

Är det för sent för er att ge er in i exempelvis Norge och Finland?

”Nej det är inte för sent men samtidigt har vi sagt, i våra långsiktiga mål för 2025, att vi tror Avanzas framgångsfaktor är det enorma fokuset på den svenska spararen och konsumenten. Sen ska man aldrig säga att vi inte kommer att gå utomlands”, säger Avanza-chefen.

Trots att Avanza levererade ett rörelseresultat på 521 miljoner där Infronts konsensus låg vid 497 Mkr, faller aktien mer än index på måndagen.

Robin Rane, analytiker på Kepler Cheuvreux, förklarar kurstappet med bolagets svaga fondprovisionsnetto (ersättning från fondbolag i form av provision baserad på fondvolym samt förvaltningsarvoden från Avanzas egna fonder), en intäkt som var minus 11 procent under kvartalet.

Fondprovisionerna brukar ses som mer återkommande intäkter än courtageintäkter från aktiehandeln.