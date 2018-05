Wesc minskade sin förlust

Avvikelserna i relation till föregående år är främst hänförlig till avyttringen av The Shirt Factory, men också till att försäljningen via distributörer minskat i större utsträckning än den tillväxt som skett under senare år inom wholesale på den amerikanska marknaden, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Koncernens bruttomarginal uppgick till 22,6 procent, mot 33,9 procent motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet för perioden blev -9,2 miljoner kronor (-11,0).

Resultat efter skatt uppgick till -9,2 miljoner kronor (-13,6) och resultat per aktie till -0:03 kronor (-0:12).