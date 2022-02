Webbpionjären klår drakarna på Google

Agnes Larsmarker var 11 år när hon bestämde sig för att bli florist och 23 år när hon startade sin första blomsteraffär i Sundsvall. Under en period drev hon två butiker och redan 2007 startade hon också en webbshop för inredning, eftersom hon kände att det var framtiden. Det visade sig vara ett bra drag när allergin efter 20 år satte punkt för hennes yrkesliv som florist.

”Det är klart att det var en sorg, men eftersom jag kunde behålla namnet, sortimentet och hade stora drömmar för webbshopen så gick det bra ändå”, säger hon.

Inredningsbutiken på nätet Fröken Fräken var tidiga med sin satsning. Intervju med grundaren Agnes Larsmarker

Första året med bara webbshoppen, 2016, dök omsättningen rejält, från 5 Mkr till 1,8 Mkr. Tre veckor efter att hon flyttat in i nya lokalen, där hon planerat att ha lagerbutik, gick armbågen ur led och läkningen tog ett halvår. Hennes mamma Lena ryckte då in och hjälpte till. Hon jobbar fortfarande i företaget och tittar in på kontoret under intervjun:

”När du började med det här Agnes, i den där lilla lokalen, då var det bara du och jag. Och vi var jättelyckliga om vi hade kommit upp i 10.000 kronor i försäljning om dagen”, säger hon.

Sedan 2016 har omsättningskurvan stigit brant och i höstas fick Agnes Larsmarker pris som Årets företagare på Sundsvall Business Awards:

”Det var helt överväldigande. Jag är otroligt rörd och tacksam och känner att det där priset är alla som har hållit på och kämpat länge med sina företag värda.”

2020 omsatte företaget 16,4 Mkr, en omsättningsökning mot 2019 på över 60 procent. Prognosen för 2021 pekar mot 20 Mkr. En siffra som Agnes Larsmarker inte är riktigt nöjd med.

”Jag hade verkligen velat att vi skulle landa över 24 Mkr. Nöjd blir jag aldrig och det är nog bra det”, säger hon med ett leende.

Den stora omsättningsökningen 2020 följde trenden från tidigare år, men kan också delvis förklaras av pandemin.

”Jag har pratat med e-handelskollegor och vi tror att folk har gått tillbaka till att börja handla i fysiska butiker, vilket är bra. Vi vill inte ha döda stadskärnor.”

Men hon är säker på att förändrade köpvanor är här för att stanna. Under pandemin har både nya företags- och privatkunder strömmat in och många av privatkunderna är äldre.

”De äldre ringer hit så får vi guida dem i hur man lägger order på webbshop. Det är jättemånga nya kunder, så jag är inte ett dugg bekymrad, näthandel är framtiden.”

Agnes Larsmarker kallar Fröken Fräken för en diversehandel med devisen ”trend och nostalgi för kärleksfulla hem och härliga arbetsplatser”.

”Det ska inte vara de här perfekta instagram-hemmen som måste se ut på ett visst sätt. Det ska vara personligt, kravlöst, högsta mysfaktor och sakerna ska gärna kunna ärvas i generationer.”

Samtidigt är trendspaning viktigt. Hon saknar att gå på mässor, men kompenserar genom att följa sociala medier och hålla koll på trender och andra inredningsföretag via nätet. Den stora utmaningen är att kunna erbjuda det där som inte finns överallt. Planer på egen tillverkning finns också.

”Svårigheten för oss är att vara tillräckligt unika så att vi sticker ut. Vi kan inte konkurrera med de stora drakarna, men det känns som vi hittat vår nisch.”

Att hon var före många stora aktörer med e-handel tror hon betalar sig i dag. Fröken Fräken är, i skrivande stund, alltjämt toppresultat för google-sökningen ”inredning + webbshop”.

”Jag tror att ett av mina plus är att jag var så tidig på nätet. I dag hade det inte gått, jag hade inte haft råd att bygga upp en så här stor webbshop med bara pannben och arbetstimmar.”

Men att lyckas med e-handel handlar också om att bana sig väg genom en snårskog av algoritmer. Sundsvallsföretaget Kodmyrans plattform är en nyckel till framgången en annan är bra beskrivande texter. Ord som lucia, luciatåg, svensk tradition, jul, julpynt och julen är bra beskrivande text för att sälja en liten porslinslucia – det vill säga allt en kund kan tänkas söka på. Hon tycker om att jobba med de delarna av företaget, men skulle gärna ta hjälp. Samtidigt är det svårt att veta att man får det man betalat för.

Julmusiken strömmar in från lagret där paket slås in och skickas vidare. På hyllorna trängs bordsunderlägg, filtar, lyktor, lampor, kakfat och konstgjorda blommor. Det är veckan efter Black Week, några veckor innan jul och november, årets mest intensiva månad har nyss passerat. Även hyllorna på kontoret har blivit lager, liksom gymutrymmet och hörnan som tidigare användes för att fotografera produkter.

Behovet av större lokaler blir allt mer tydligt. Drömmen vore att ha en lokal som både rymmer miljöer för fotografering, kontor och ett rymligt lager att växa i. För att stanna av finns inte på kartan:

”Härinne säljer jag för 100 miljoner kronor, jag är redan där, jag visualiserar ordentligt”, säger Agnes Larsmarker, knackar på huvudet och ler bestämt.

Fröken Fräken Sverige Ägare: Agnes Larsmarker. Omsättning 2020: 16,4 Mkr. Resultat efter finansiella poster: 1,9 Mkr. Antal anställda: Sju, men 12 under högsäsong.