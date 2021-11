We Are Spin Dye vände till minus

Cleantech-företaget We Are Spin Dye, som i somras gick samman med Odd Molly, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -16,7 miljoner kronor (0,8).

Det framgår av delårsrapporten som offentliggjordes samtidigt med beskedet om att We Are Spin Dye går samman med e-handelskoncernen Best of Brands och gör en företrädesemission på 50 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 66,1 miljoner kronor.

”Den nya koncernens affärsområden kompletterar varandra och skapar en stark plattform inom såväl Fashion Tech som framgångsrik e-handel baserad på de starka erkända varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Den nya koncernen är nu väsentligt större än tidigare och får en stark bas att växa från såväl organiskt som via förvärv”, skriver vd Andreas Andrén i delårsrapporten.

Den underliggande omsättningstillväxten i Odd Molly var i tredje kvartalet 12 procent med en försäljningsandel online på 80 procent.

Jämförelsetalen i koncernredovisningen haltar enligt bolaget eftersom de avser Odd Molly, på grund av att Odd Molly anses vara ett så kallat omvänt förvärv.

”Jämförelser med historiska siffror för 2020 kommer att halta då Odd Molly föregående år ingick som ett dotterbolag till Odd Molly International (numera Logistea AB)”, uppges det i delårsrapporten.

Kvartalets nettoomsättning uppgick inom Fashion till 64,7 miljoner kronor och inom Tech till 1,4 miljoner kronor. Här anger bolaget jämförbara siffror för motsvarande kvartal i fjol på 55,7 respektive 2,3 miljoner kronor.