Warren Buffett hyllar Elon Musk: ”Han vinner”

Det stod klart sedan 59 av Europas ledande motorjournalister röstat i finalen av den ansedda tävlingen ”Car of The Year”.

Den nya generationens elbil – Kia EV6

I år var det 59:e gången som priset ”Car of The Year” delades ut och för första gången gick det till en koreansk biltillverkare.

Kia EV6 var en av sex elbilar i finalen och efter en rafflade omröstning stod EV6 till slut som vinnaren.

– Det är väldigt trevligt att se Kia EV6 få ta emot priset. Det var på tiden att Kia och koncernen belönades eftersom man har arbetat så hårt med den här bilen. Kias framsteg är verkligen imponerande, säger Frank Janssen, ordförande för Årets Bil-juryn.

Ny plattform

EV6 är Kias första elbil som är baserad på den nya elbilsplattformen E-GMP (Electric Global Modular Platform). Plattformen kommer att ligga till grund för fler kommande elektriska modeller från Kia. Denna har stöd för 800 volts-teknik, vilket gör det möjligt med ultrasnabb laddning. Vid en laddstation med minst 240 kW kan batteriet snabbladdas från 10 till 80 procent på ned till 18 minuter eller så kan du på 4,5 minuters laddning uppnå en räckvidd på upp till 100 km.

Samtliga modeller på den svenska marknaden kommer med det stora batteriet på 77,4 kWh, och batteriets placering i golvet skapar rymlighet i kupén och ett platt golv för bästa komfort.

Tre versioner

Bilen finns i tre versioner: EV6, EV6 Plus och GT Line. Kia EV6 och EV6 Plus kommer i grundutförande med bakhjulsdrift, men EV6 Plus går även att få med fyrhjulsdrift. På GT Line är fyrhjulsdrift standard.

Med fyrhjulsdrift, det vill säga med dubbla elmotorer – en på fram- och en på bakaxeln – har EV6 Plus och EV6 GT Line sammanlagt 325 hästkrafter. Prestandamässigt klarar den 0-100 km/h på 5,2 sekunder.

Kia EV6 med bakhjulsdrift har en räckvidd på upp till 528 kilometer på en laddning, enligt WLTP.

Snabb laddning och lång räckvidd – nya Kia EV6