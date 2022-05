Warhols Marilynporträtt såldes för rekordbelopp

Ericssons B-aktie står emot den breda nedgången på måndagens börs något bättre än index, men backar ändå med 1,4 procent till strax över 76 kronor.

Sedan den 11 februari, då aktien toppade för året på 116,78, har emellertid telekomjätten sjunkit i värde med 35 procent. Jämförelseindexet, storbolagens OMXS30, har tappat cirka 16 procent.

Orsaken till att Ericsson gått sämre är framför allt medgivandet den 15 februari att Ericssonanställda i Irak inte kan uteslutas ha mutat terrorsekten IS för att runda den irakiska tullen med telekomutrustning.

En konsekvens är att styrelsen - inklusive vd Börje Ekholm - på årsstämman nekades ansvarsfrihet, då stora institutionella ägare visat öppet missnöje med bristande informationsgivning.

De är dock inte de enda som har tvingats se sina innehav i Ericsson minska kraftigt i värde.

Vd Börje Ekholm har nämligen själv en försvarlig andel aktier och amerikanska depåbevis, ADR:er.

Som mest, den 9 februari, noterades de drygt 1 miljon depåbevis Börje Ekholm äger, till 12,75 dollar per ADR.

Samma dag, alltså två dagar innan årshögsta i Sverige, stängde Ericssons B-aktie på 116,02.

Börje Ekholm äger enligt bolagets uppgifter 260.351 aktier.

Hans sammanlagda värde av svenska och amerikanska Ericsson-papper var det datumet nästan 159 miljoner kronor, baserat på dagens dollarkurs.

Med måndagens nedgång är omkring 60 miljoner kronor av det värdet borta - samma innehav betingar nu ett värde av cirka 90 Mkr.

De amerikanska depåvisen har Börje Ekholm själv köpt, 2016 i samband med att han utsågs till vd.

Resten av aktierna har Ericsson skänkt honom, som del i de långsiktiga aktiebonusprogram han omfattas av.

Han har dock, de två gånger det hittills skett, valt att omsätta de flesta aktier han tilldelats till kontanter.

I maj 2020 fick Börje Ekholm 874.362 aktier, som han sålde lejonparten av.

Ett år senare tilldelades han nästan 800 000 aktier, av vilka han samma dag sålde samtliga.

Utöver värdeminskningen på den privata portföljen innebär dagens kursnivåer också problem för Börje Ekholms optionsprogram.

I samband med att han utsågs till vd den 26 oktober 2016 lät Ericssons röstmässigt två största ägare, Investor och Industrivärden, honom köpa 2 miljoner köpoptioner i telekomleverantören.

Lösenpriset är 80 kronor per option, räknar man in de 49 öre per option som han betalade krävs alltså en kurs på 80,49 för att han ska gå plus, vara ”in the money”.

Det är sålunda över dagens nivåer på B-aktien.

Efter sju år, från oktober 2023, har Börje Ekholm ett år på sig att lösa optionerna.

I dag skulle det vara en ren förlustaffär.