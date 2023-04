Walmart stämmer Capital One för att avsluta kreditkortssamarbete

Det var 2018 som Walmart och Capital One ingick ett avtal som innebar att banken blir ensam leverantör av Walmarts kreditkort. Nu har parterna dock hamnat i luven på varande och på fredagen lämnade Walmart in en stämningsansökan mot Capita One med ambitionen att avsluta partnerskapet.

”Tyvärr har Capital One konsekvent inte kunnat uppfylla de kundservicestandarder som avtalet kräver”, skriver Walmarts advokater i stämningsansökan enligt Bloomberg.

En talesperson för Capital One säger till Bloomberg att stämningsansökan är ett försök att omförhandla de ekonomiska villkoren i partnerskapsavtalen eller avsluta det tidigare.