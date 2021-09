Walmart satsar på autonoma leveranser – tar hjälp av Ford och Argo

Tjänsten, som är en så kallad last mile-tjänst, kommer att använda Fords självkörande testfordon som utrustats med teknik från Argo AI. Argo AI ägs gemensamt av Ford och tyska biltillverkaren Volkswagen. Programmet gör det möjligt för Walmarts kunder i de utvalda städerna att beställa livsmedel och andra artiklar på nätet som sedan levereras till deras dörr med självkörande fordon.

Tjänsten kommer att begränsas till specifika områden i de tre städerna men tanken är de kommer att expanderas över tid. Bilarna kommer dock inte vara obemannade från start. Utbildade testförare kommer att finnas i bilarna för säkerhets skull, skriver CNBC.

”Vi är glada över att kunna utöka våra autonoma leveransinsatser på tre nya marknader tillsammans med Argo och Ford. Detta samarbete kommer att främja vårt uppdrag att få produkter till våra kunders hem med oöverträffad snabbhet och lätthet”, säger Tom Ward, Walmarts senior vice president för last-mile-leveranser, i ett uttalande.

Samarbetet med Ford och Argo AI är inte det första för Walmart inom självkörande leveranser. I fjol inledde livsmedelsjätten ett pilotprogram med det autonoma fordonsföretaget Gatik. Planen är att Gatiks obemannade budbilar ska köra produkter mellan en så kallad ”dark store” till en Walmart Neighborhood Market i Bentonville där kunderna kan hämta upp sina beställningar. I våras investerade Walmart i General Motors Cruise.

Under pandemin har Walmart sett en dramatisk tillväxt i onlineförsäljningen. Försäljningen via e-handel ökade med hela 79 procent i USA under det förra räkenskapsåret, men Walmart har trots detta inte gjort någon vinst med sin e-handelsverksamhet. Livsmedelsbolaget hoppas nu att autonoma leveranser kan vara ett mer kostnadeffektivt sätt att leverera varor hem till sina kunder.