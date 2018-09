Wallström om Ungern: "Viktigt att markera"

"Det var odramatiskt. Det var en chans för oss att förklara precis hur vi ser på de här sakerna, och också att höra vad de egentligen menar", säger Margot Wallström under en intervju i Socialdemokraternas partihögkvarter i Stockholm.

I samband med att ambassadören kallades upp riktade Péter Szijjártó kritik mot både migrationsminister Heléne Fritzon (S) och Margot Wallström. "Den invandringsvänliga svenska regeringen har på nytt gått till attack mot Ungern", skrev han i ett uttalande.

Wallström kritiserades för ett Twitterinlägg där hon stöttar Frankrikes president Emmanuel Macron i en pågående osämja med den ungerske premiärministern Viktor Orbán angående den europeiska migrationspolitiken. "Bring it on (kom an)", skrev den svenska utrikesministern som svar på ett tidigare utspel från Orbán och Italiens inrikesminister Matteo Salvini.