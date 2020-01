Wallenberg väljer Swedbanks arkitekt till nytt prestigeprojekt

I somras hämtades en ny vd, Joel Ambré, från Skanska, där han var chef för projektutveckling inom just kommersiella fastigheter.

Vectura, som äger Grand Hôtel och Investors huvudkontor – där Vectura själva också huserar – uppger till Di att man under hösten har lagt grunden för att komplettera sitt hittillsvarande fokus på samhällsfastigheter med kommersiella fastigheter.

Vectura omsatte 273 miljoner kronor under 2019 och var med 17 procents organisk tillväxt det innehav som växte snabbast av Investors onoterade bolag under året. Bolaget värderades till 3,8 miljarder kronor per senaste årsskiftet, med fastigheter marknadsvärderade till 7,3 miljarder.