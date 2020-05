Wall Street vänder ned – flygplansjätte lyfter

Under torsdagen kom varuhuskedjan Macy's med preliminära siffror för det första kvartalet. Efter att ha tvingats stänga alla varuhus till följd av virusutbrottet räknar bolaget med att rapportera en kvartalsförlust på runt 1 miljard dollar. Macy's har dock börjat återöppna flera butiker, och förhoppningen är att samtliga 775 varuhus ska vara öppna igen i mitten av juni, om lokala myndigheter tillåter det. Aktien stiger 1,8 procent.

Sportutrustningstillverkaren Under Armour, med svenske Patrik Frisk som vd, har meddelat att de planerar att sälja konvertibler på totalt 400 miljoner dollar för att få in mer pengar i verksamheten. Aktien backade i den inledande handeln men har vänt upp till plus 0,7 procent.