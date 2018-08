Wall Street vände uppåt med urstarkt Tesla och Apple på drömgräns

På bolagsfronten fortsatte Apple uppåt 2,9 procent och uppnådde under torsdagen ett börsvärde på 1.000 miljarder dollar. Apple blev därmed första amerikanska börsnoterade bolag att nå denna milstolpe.

Sektorsvis lyfte IT 1,4 procent medan råvaror presterade sämst genom att tappa 0,7 procent.

USA:s hot om att höja tullsatsen på de föreslagna importtullarna mot Kina till 25 från 10 procent påverkade börsen negativt inledningsvis. Under kvällen flyttade investerare fokus till bolag som Apple och Tesla, som gav bränsle till uppgången.

Tesla klättrade hela 16,2 procent under torsdagen efter kvartalsrapporten som offentliggjordes efter onsdagens stängning. Något som tolkades positivt i samband med denna var att elbilstillverkaren brände mindre pengar än väntat under kvartalet. På den efterföljande rapportkonferensen uppgav vd Elon Musk att han är mycket säker på att bolaget visar ett positivt kassaflöde och GAAP-resultat under tredje kvartalet.