Wall Street stängde sidledes – regionalbanker pressades

Breda index S&P 500 stängde sidledes om än marginellt på den röda sidan, tekniktunga Nasdaq handlades ned 0,1 procent medan industriindex Dow Jones stängde 0,1 procent lägre.

Samtidigt räknar marknaden allt mer med att Federal Reserve på onsdag kommer att genomföra en enkelhöjning (25 punkter, eller 0,25 procentenheter) av styrräntan, enligt Bloomberg.

Räntorna på den amerikanska tvååringen stärktes med 8 punkter till nivån 4,145 procent medan tioåringen klättrade 14 punkter till nivån 3,589 procent.

På bolagsnivå rusade kryssningsbolaget Norwegian Cruise Line 8,8 procent sedan det rapporterat en justerad förlust om 0,3 dollar per aktie, vilket var bättre än befarade 0,41 dollar, enligt CNBC som hänvisar till Refinitivs analytikersammanställning.

Oljejätten Exxon Mobil rekylerade ned på måndagen efter fredagens uppställ i spåren av att ha rapporterat en rekordvinst för första kvartalet. Dagens nedgång om 3,10 procent till 114,67 dollar per aktie kom efter att Goldman Sachs sänkt sin rekommendation för bolaget från köp till neutral med riktkursen 125 dollar.

Dagens stora nyhet kom redan inför börsöppning på morgonen då myndigheten California Department of Financial Protection and Innovation meddelade att de tagit över krisbanken First Republic samt accepterat ett bud på banken från JP Morgan.

First Republic vars aktie rasat med 97 procent sedan årsskiftet var handelsstoppad i dag. Köparen JP Morgan å andra sidan stärktes 2,1 procent.

Affären kom också att pressa amerikanska regionalbanker. KBW Nasdaqs regionalbanksindex pressade 2,6 procent lägre. Bland enskilda banker noterades nedgångar i Citizens Financial, ned 6,8 procent och PNC Financial Services, ned 6,4 procent, som tidigare spekulerats i som möjliga köpare av First Republic. Även PacWest föll tungt och stängde 10,7 procent lägre.