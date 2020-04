Wall Street repade mod – Tesla och Netflix rusade

Under måndagen sade Andrew Cuomo, guvernör i den värst drabbade delstaten New York, att han började se ljuset i tunneln.

”Det värsta är över om vi fortsätter att vara smarta under vägen framåt”, sade han.

På råvarumarknaden noteras Brentoljan upp 0,8 procent till cirka 32 dollar per fat. WTI:n är ned drygt 2 procent till 22,6 dollar per fat. Under söndagen kom Opec+ överens om en rekorduppgörelse som innebär att produktionen minskas med 9,7 miljoner fat om dagen under perioden maj–juni.

Guldpriset stiger med 1,3 procent till omkring 1.717 dollar per uns, därmed har priset stigit drygt 13 procent under 2020. Det är även den högsta nivån sedan månadsskiftet november/december 2012. Guldet noterade sin högsta nivå någonsin i augusti 2011 då det nådde 1.917,9 dollar per uns.