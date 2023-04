Wall Street föll på förnyad konjunkturoro – här är kvällens viktigaste nyheter

Wall Street surnade till efter Fed-protokoll – flygbolag rasade

Efter en svängig handelsdag stängde New York-börsen på minus sedan det senaste Fed-protokollet nått marknaden och på nytt satt fart på konjunkturoron. Flygsektorn rasade efter svaga preliminära kvartalssiffror från American Airlines.

Dow Jones industriindex backade 0,1 procent, medan det tekniktunga Nasdaqs kompositindex föll 0,9 procent och det breda S&P 500 tappade 0,4 procent. När Stockholmsbörsen stängde rörde sig S&P 500 kring nollstrecket.

Fed-ekonomer flaggar för recession i år

Ekonomer vid USA:s centralbank Federal Reserve väntar sig en recession senare under året som en följd av vårens turbulens i finanssektorn. Det framgår av protokollet från det senaste räntemötet som offentliggjordes under onsdagskvällen.

”Den senaste tidens utveckling i banksektorn kommer sannolikt att resultera i stramare kreditvillkor för hushåll och företag och kommer att tynga den ekonomiska aktiviteten, sysselsättningen och inflationen. Deltagare var överens om att vidden i dessa effekter är osäker”, heter det i protokollet.

Frustration efter AB Volvos VOLV B +7,35% Dagens utveckling superkvartal: ”Sticker i ögonen”

AB Volvos preliminära rekordresultat är ett rött skynke för bolagets leverantörer. Medan lastbilsjättens marginaler sväller, kämpar de med stigande kostnader och ansträngda kassaflöden.

”Framför allt har man tjänat i sina kostnadsled. Och det sticker i ögonen naturligtvis”, kommenterar Peter Bryntesson, vd för FKG.

Qliro QLIRO -1,43% Dagens utveckling väntas uppnå lönsamhet under första kvartalet

Betaltjänstbolaget Qliro räknar med att nå lönsamhet under det första kvartalet, enligt preliminära siffror. Bolaget räknar med ett resultat före skatt på 1,1 miljoner kronor under perioden att jämföra med resultatet på minus 8,6 Mkr under motsvarande period i fjol. Resultatet väntas också vara positivt under helåret 2023.

Immunovias IMMNOV -3,96% Dagens utveckling emission tecknades till 75 procent

Diagnostikbolaget Immunovias företrädesemission, som aviserades i februari och fick aktien att rasa 50 procent, tecknades till 75,1 procent, varav 38,6 procent av garanter och bolaget tillförs därmed cirka 152 Mkr. Totalt tecknades cirka 34,4 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter, och cirka 2,1 procent utan. Därtill tecknades cirka 38,6 procent av emissionsgaranterna. Utspädningseffekten kommer därmed att uppgå till omkring 50 procent.