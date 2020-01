Wall Street backar i öppningen

På bolagsfronten backar flygjätten Boeing 1,2 procent i den inledande handeln efter att deras modell 737 Max kan stå inför fler problem som behöver åtgärdas innan planmodellen kan sättas i bruk igen. Det enligt ett antal rapporter. Boeing har även bekräftat New York Times rapport som hävdat att man hittat problem med planets ledningar som styr bakdelen.

USA:s största äggproducent Cal-Maine Foods faller 12,5 procent efter att bolaget presenterat en svagare rapport än väntat. Vinsten per aktie kom in på minus 21 cent medan konsensus var en vinst om 3 cent per aktie.