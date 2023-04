Wall Street återhämtade sig – tekniksektorn mot strömmen

New York-börserna stängde kring nollan efter en bred återhämtning under kvällen. Dow Jones klättrade upp på grön mark efter att ha varit ned som mest 0,4 procent vid handelsdagens start, storbolagsindexet stängde upp 0,3 procent. Breda index S&P 500 återhämtade sig från som mest ned 0,8 procent vid handelsdagens början till att stänga upp 0,1 procent. Tekniktunga Nasdaq 100-index klarade däremot inte av att återhämta nedgången, på som mest 1,5 procent, utan stängde ned 0,1 procent.

Just tekniksektorn gick särskilt tungt under den första handelsdagen efter påskledigheten i spåren av recessionsoro och förväntan om ytterligare en räntesmäll från Federal Reserve. Detta trots att tekniktunga Nasdaq 100 stigit under de tre senaste veckorna, enligt Bloomberg.

Bland enskilda bolag var Apple ett tydligt sänke för sektorn, med en nedgång om 1,6 procent i spåren av att bolagets datorleveranser under årets första kvartal slaktats med 40 procent. Googles moderbolag Alphabet handlades ned 1,8 procent utan några bolagsspecifika nyheter. Även Tesla handlades ned 0,3 procent efter att elbilstillverkaren genomfört ytterligare en prissänkning på samtliga modeller i USA. Mot strömmen gick halvledarbolaget Micron Technology som rusade 8 procent efter att konkurrenten Samsung Electronics i fredags uppgett att bolaget ska bromsa sin produktion av halvledare.

Handelsdagen var i övrigt återhållsam efter ledigheten, handelsvolymerna var mer än 20 procent lägre än snittet för de senaste 30 dagarna i handeln med bolag i S&P 500-index, enligt Bloomberg.

Framgent väntar inflationssiffror på onsdag. Enligt Bloomberg väntas kärninflationen visa en månatlig uppräkning om 0,4 procent i mars. Detta i kombination med fredagens sysselsättningssiffror i USA, som kom in något högre än väntat; antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn ökade med 236.000 i mars, skapar marknadsförväntningar om en ny räntesmäll från Federal Reserve under mötet i maj, enligt nyhetsbyrån.