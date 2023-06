Wall Street återhämtade sig – kryptobörs rasade

Storbolagsindexet S&P 500 stängde tisdagshandeln med en uppgång på 0,2 procent vilket innebär att indexet fortfarande ligger runt de högsta nivåerna på nio månader. Tekniktunga Nasdaq ökade 0,4 procent under dagen medan Dow Jones industriindex var i stort sett oförändrat.

Kryptobolaget Coinbase blev tisdagens stora förlorare med ett ras på 12,1 procent efter att USA:s finansinspektion SEC anklagat bolaget för att agera som en oregistrerad börs och sälja kryptotillgångar i strid mot amerikansk lag.

Chiptillverkaren Intel steg 3,7 procent och tog därmed igen en del av måndagens tapp som drevs av att storkunden Apple kommer att använda sitt egenutvecklade chip i en kommande version av laptopen Macbook Pro.

Apple bidrog till tisdagens något svaga öppningshandel men även den aktien repade sig under eftermiddagen och avslutade tisdagshandeln med en nedgång på 0,2 procent.

Läkemedelstillverkaren Merck föll knappt 2,8 procent efter att bolaget stämt Bidenadministrationen för att blockera en lagändring som klubbades förra året och som ger det amerikanska sjukförsäkringssystemet Medicare befogenheter att förhandla läkemedelspriser direkt med tillverkare.

Även oljepriset repade sig något under eftermiddagen, även om Nordsjöoljan Brent fortfarande var ned 0,9 procent för dagen till drygt 76 dollar per fat. Det gav dock lättnad åt den amerikanska energisektorn som hade inlett handelsdagen svagt. Jättarna Exxon Mobil och Chevron vände till plus och avslutade tisdagshandeln upp 0,8 respektive 0,2 procent.