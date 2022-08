Wall Street-analytiker inför nästa veckas viktiga siffra: ”Bra nyheter är dåliga”

Trots en återhämtning under juli har den genomsnittliga fonden backat sedan årsskiftet. Bäst har trendföljande fonder som Lynx och SEB Asset Selection klarat sig.

Facit för svenska hedgefonder per den sista juli är en negativ avkastning på 2,45 procent enligt analystjänsten Hedgenordic. En återhämtning på drygt 2 procent under juli räckte inte till för att nå över nollstrecket.

Skillnaderna mellan enskilda hedgefonder men även mellan kategorier är betydande. Bäst i år är trendföljande fonder, ofta kallade CTA. De har lyft med närmare 4 procent i snitt. Bland svenska hedgefonder märks mångmiljardfonderna Lynx, plus 29,6 procent vid utgången av juli, och SEB Asset Selection, plus 12,5 procent. Även fonden Volt har gått bra med drygt 8 procent i avkastning.

Lynx ägs delvis av landets ledande hedgefondbolag Brummer & Partners. Brummers samlingsfond Multistrategy, som förvaltar drygt 27 miljarder kronor, består av en handfull av gruppens fonder inklusive Lynx. Samlingsfonden har i år avkastat 3,8 procent trots en mindre nedgång under juli.

Fonden Florin Court hör också till Brummers starkaste kort med en avkastning på 16 procent i år.

Hedgefonden Elementa, inriktad på att köpa eller ta säljpositioner på små och medelstora bolag, har trots ett tapp på drygt 4 procent under juli hittills ett lysande år med en avkastning på 22,5 procent sedan årsskiftet. Därmed går fonden mot strömmen då aktiefokuserade hedgefonder enligt Hedgenordic i år har tappat 4,5 procent.

Till exempel så har Prior & Nilssons aktieinriktade hedgefond Idea haft det blytungt under året och ligger trots ett nästan sjuprocentigt lyft i juli back med 13 procent. Under den senaste månaden ökade fonden sin exponering mot verkstadsbolag och minskade innehaven i läkemedelsföretag. De största innehaven är den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, lastbilstillverkaren Volvo och verkstadsjätten Atlas Copco.

Även den aktietunga hedgefonden Rhenman Healthcare lyfte under juli med drygt 5 procent men ligger ändå back i år med 4,5 procent. Fondens bästa bidragsgivare under månaden var det amerikanska vårdbolaget Tenet Healthcare, som avkastade 20 procent, samt medicinteknikbolaget Abiomed, plus 14 procent.

I botten hittills i år ligger en av fjolårets vinnarfonder, Coeli Absolute European, med minus 22 procent i bagaget trots en viss återhämtning under juli månad.