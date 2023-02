Wagnergruppen tar nytt ryskt kliv mot Bachmut

Bilder visar hur ryska Wagner-soldater poserar vid en stor skylt vid infarten till orten Krasna Hora, en liten ort som i utgångsläget har haft några hundra invånare. Den ligger strax norr om Bachmut och att erövra den utgör ännu ett ryskt steg mot den omstridda staden, eller en omringning av den.

Även analytiker bedömer att Krasna Hora kan ha fallit under rysk kontroll. Den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war skriver i sin senaste dagsrapport att platsbestämda foton visar hur ryska soldater går omkring fritt i Krasna Hora, vilket torde innebära att ukrainska styrkor har dragit sig tillbaka.

Wagner-gruppens ledare Jevgenij Prigozjin gör i ett uttalande gällande att orten är tagen. Han understryker att det är Wagner-soldater som befinner sig där och inga andra. Vid tidigare avancemang i området har det uppstått friktion mellan de ryska militära fraktionerna, när det gäller vem som ska ta åt sig äran för de små framstegen.

”Efter erövringen av Soledar och den väldiga 'hype' som sade att det var andra soldater än Wagner i Soledar så var killarna så klart frustrerade”, skriver Prigozjin i uttalandet som publiceras av hans pressgrupp på Telegram.

”Inom en radie på mer eller mindre 50 kilometer återstår endast Wagner-soldater, och de kommer att ta Bachmut”.

Prigozjin gjorde en sällsynt intervju med en Kreml-kopplad militärkorrespondent härom dagen, där han sade att det skulle kunna ta ett och ett halvt år för Ryssland att ta över Donbass-regionen i östra Ukraina – och upp emot tre år att gå längre västerut än så.

Även detta tolkas på flera håll som ett försök att positionera sig inom den lilla ryska interndebatten om hur kriget går, där de insatta observatörer som släpps fram ifrågasätter Kremls taktik och ambitionsnivå.

Krigsexperter är inte helt eniga om hur stor strategisk vikt staden Bachmut har. Däremot har den fått en stor symbolisk vikt i ett läge där Ryssland, och de olika militära grenarna på den ryska sidan, vill kunna visa upp militära framgångar.

Ukrainas överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj meddelade under lördagen att han hade talat med USA:s försvarschef, general Mark Milley. Där informerade han bland annat om de omfattande robot- och drönarangrepp som Ryssland riktade mot Ukraina i fredags.

”Vi diskuterade också stridernas förlopp. Det mest intensiva läget i dag är i riktning mot Donetsk, där fienden utför upp till 50 attacker om dagen. Hårda strider fortsätter i trakterna kring Vuhledar och Marinka”, skriver Zaluzjnyj på Telegram.

I Vuhledar, omkring 15 mil sydväst om Bachmut med omnejd, bedöms Ryssland ha gått hårt fram i en offensiv de senaste veckorna, med föga framgång.

Under veckan har det spekulerats kring huruvida Ryssland har inlett den stora offensiv som väntas eller ej.

”De har inlett sin offensiv, de säger bara inte att de har gjort det, och våra styrkor står emot den med kraft”, säger Oleksij Danilov vid Ukrainas nationella säkerhetsråd till statlig tv, enligt AP.

Ryssland har fortsatt att beskjuta andra delar av Ukraina. På söndagsmorgonen besköts ett bostadshus i Nikopol, meddelar guvernören i Dnipropetrovsks län. En 53-årig kvinna uppges ha blivit dödad och en 87-årig kvinna skadad.

Tre robotar sköts mot Charkiv i nordost under natten, enligt guvernören där.