Volvochefen fasar för långsam 5g-utrullning: ”Krävs för nästa steg inom industrin”

Europa ligger efter i utvecklingen, och riskerar att förlora stort mot globala konkurrenter som Kina och USA när 5G-näten nu rullas ut. Det är slutsatsen i en ny rapport från den europeiska industriorganisationen ERT.

”5G är framtidens motorvägar, järnvägar och kanalsystem. Infrastruktur som är en absolut nödvändighet för att kunna leverera på de samhällsmål vi har”, säger Martin Lundstedt, som förutom jobbet som Volvo-vd också är ordförande för ERT:s arbete med digitalisering.

Den nya generationens mobilnät, 5G, möjliggör mycket snabbare överföring av data, men också mindre fördröjning, ökad kapacitet, och mer tillförlitlighet än dagens mobilnät. Och det är här det blir riktigt spännande för industrin, särskilt i Europa.

I rapporten skriver ERT att EU:s ekonomiska styrka ligger i de sektorer där fördelarna av 5G kommer att vara tydligast: tekniktung tillverkningsindustri, exempelvis av fordon.

”Många tänker på 5G som något för att strömma film på telefonen, men det är en plattform som krävs för att ta nästa steg inom industrin”, säger Martin Lundstedt.

Ett exempel är överföring av digitala ritningar och modeller direkt in i industriella system, ett annat är styrning av maskiner på distans, både i industrin och i farliga miljöer som gruvor.

”Då kan man inte ha flera sekunders fördröjning eller system som inte är tillförlitliga”, säger Martin Lundstedt.

Men Europa halkar efter.

Inte ens i hälften av EU:s 27 medlemsländer har kommersiella 5G-nät lanserats, vilket skedde i USA i april 2019. Två av tre EU-länder har ännu inte auktionerat ut de populäraste spektrumfrekvenserna (3-5 gigahertz). Kina gjorde det i juni 2019, i Sverige ska det ske i november. I EU har en procent av alla 4G-stationer uppgraderats till 5G. I Sydkorea, där utvecklingen gått längst, är siffran 98 procent.

Det är bara några exempel från ERT:s rapport.

När Lundstedt – under en halvtimmes telefonsamtal från Volvos huvudkontor i Göteborg – beskriver 5G:s betydelse för industrin återkommer han flera gånger till klimatfrågan.

”När maskiner och fordon är uppkopplade, med effektiv digital kommunikation och system som automatiskt slås av när de inte används, kan vi redan i dag minska utsläppen i vissa projekt med 10 till 15 procent”, säger han.

Ett väl utbyggt 5G-nät är en förutsättning, menar Lundstedt, för att ställa till vad han kallar elektromobilitet.

”Det stora skiftet, utfasningen av fossila bränslen och införandet av batterielektriska eller vätgasdrivna fordon – som många gånger kommer vara självkörande – kräver 5G”, säger han.

Ett exempel på hur tekniken kan spara resurser är uppdateringen av lastbilars mjukvara.

”Tidigare behövde 500.000 lastbilar komma in till en verkstad och få uppdateringar via en sladd. Nu sker det direkt, via nätet. Med 5G kan vi göra det snabbare, säkrare och bättre”, säger Martin Lundstedt.

Enligt EU-kommissionen är 5G en nyckel för ”Europas globala konkurrenskraft”. Men ERT:s rapport visar att Europa, när det gäller utvecklingen av 5G, är ungefär tre år efter USA, och drygt två och ett halvt år efter Kina. Martin Lundstedt menar att det behövs ett gemensamt europeiskt initiativ för att komma ikapp.

”I dag är det fragmenterat. Europa går i otakt när det gäller bland annat spektrumtilldelning och synen på vad det får kosta. Vi måste ta oss samman, tåget går nu. Det handlar om att stå sig i konkurrensen med USA, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, med flera.”

”Volvo har verksamhet i 190 länder, vi skulle kunna ha vår utveckling i Kina eller Korea. Men vi vill inte det, vi vill utveckla den nya tekniken i vår närmiljö.”