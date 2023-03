Volkswagen bygger batterifabrik i Kanada

Innehåll från Women Ahead Annons

Med bakgrund inom it-, teknik och telekombranschen har både Michaela Sundelin och Petra Laewen, grundare av Women Ahead, upplevt sig tillhöra en minoritet på sina arbetsplatser. För sju år sedan föddes idén om att starta en rekryteringsbyrå som riktar in sig på att få in kvinnor i mansdominerade branscher.

– Det finns flera vinster för bolag som satsar på jämställdhet. Oberoende undersökningar visar på att jämställda arbetsgrupper presterar 80% bättre än icke jämställda arbetsgrupper, säger Petra Laewen. Vi ville utmana den traditionella rekryteringsbranschen och såg ett tomrum som behövde fyllas, fortsätter hon.

Alla företag med över 50 anställda ska enligt krav från regeringen ha en jämställdhetsplan. Det innebär att många företag har som mål att ha både en kvinnlig och en manlig kandidat i slutprocessen. Det är här många företag har en utmaning med att få in kvinnliga sökanden, fortsätter Michaela Sundelin:

– Vi får alltid god respons på och stort intresse för de roller vi lägger ut. Kvinnor blir inspirerade av att söka via oss då det känns positivt att vår uppdragsgivare har gjort ett aktivt val att anlita Women Ahead för att öka upp jämställdheten hos dem, säger Michaela Sundelin.

Vill ses som det naturliga valet med annonser utformade för att tilltala både kvinnor och män, och med ett brett nätverk vill Women Ahead ses som det naturliga valet för bolag som vill rekrytera jämställt.

– Jämställdhet skapar vi tillsammans, säger Michaela Sundelin. Det är ingen kvinnofråga utan något vi alla behöver inse affärsnyttan med, fortsätter hon. Samtliga av våra annonser tilltalar även män varför vi alltid kan presentera ett brett urval i rekryteringsprocessen.

– Rätt person på rätt plats, säger Johanna Petersson, Regionchef i Göteborg.

Hittills har Women Ahead stöttat mer än 100 företaga mot deras jämställdhetsmål.

– Fantastiskt roligt att få arbeta med denna viktiga och affärskritiska fråga varje dag, säger Petra Laewen.

Om Women Ahead

Women Ahead är en rekryteringsbyrå med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering inom mansdominerade branscher, organisationer och arbetsgrupper. Vi hjälper företag att skapa en bra balans och ett modernt tänk kring jämställdhet och mångfald inom svenskt näringsliv. Varje år delar Women Ahead ut den prestigefyllda utmärkelsen, Diversity Employer Gold. Den påvisar att företag aktivt arbetar med jämställdhet, mångfald & inkludering. Ex på företag som hittills fått utmärkelsen är Blocket, Samhall, Phoenix Contact.

Women Ahead har kontor i Stockholm och Göteborg, men arbetar rikstäckande.

