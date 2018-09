Vodafone överväger sälja mobilmaster för att lösa skuldproblem

Under en konferens sade Nick Read att en försäljning av master är under övervägande och att man kan välja att gå vidare med detta om den rätta uppgörelsen kommer till stånd, skriver Financial Times.

Nick Read, som tar över Vodafone nästa månad, sade även att det blir tal om personalnedskärningar vid bolagets servicecenters världen över. Totalt väntas 1 700 anställda eller åtta procent av personalen försvinna då mycket av back office-jobben nu tas över av robotar. Åtgärderna inom detta område väntas leda till besparingar på 8 miljarder euro.

Vodafones utdelningar står under potentiellt hot efter att skulderna ökat till 31 miljarder euro. Dessa har delvis uppstått från övertagandet av Liberty Globals verksamheter i Tyskland och östra Europa för 18 miljarder euro i maj.