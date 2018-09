Vodafone Italia sponsrar MTG:s e-sport

ESL och Vodafone Italia har för avsikt att arrangera fler e-sportstävlingar i landet, däribland nyligen utannonserade ESL Vodafone Championship. Fyra spel kommer spelas under detta mästerskap, i form av League of Legends, CS:GO, Rainbow Six Siege och Clash Royale.

Detta samarbete inbegriper enbart den italienska marknaden. Vodafone blev en "premium partner" för ESL nu i april för stora internationella ESL-turneringar, däribland ESL One.