Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global, som förut hette Vostok New Ventures, uppgick till 14:02 dollar per aktie den 30 september, eller 122:50 kronor.

Nettoresultatet under tredje kvartalet uppgick till 149 miljoner dollar (38,3) och vinsten per aktie var 1:41 dollar under kvartalet (0:42).

Under det tredje kvartalet investerades totalt 65,7 miljoner dollar, främst i Olio (13,9 miljoner), Breadfast (7,0 miljoner), Collectiv Food (6,8 miljoner) och övriga scoutinvesteringar (6,6 miljoner).