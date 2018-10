Vitrolife ingår avtal med Illumina

Vitrolife kommer, som en del av avtalet, att göra en engångsbetalning till Illumina om 13 miljoner dollar. Därefter kan det tillkomma en tilläggsköpeskilling om 3 miljoner dollar, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Förvärvet förväntas att påverka Vitrolifes ebitda per aktie marginellt negativt under 2018 samt positivt från och med 2019, enligt bolaget. Transaktionen förväntas under 2019 bidra positivt till koncernens intäkter med cirka 10 procent samt ebitda med 3-5 procent.