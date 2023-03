Vita huset vill se tuffare bankkrav efter kollapserna

Under torsdagen uppmanade Vita huset översynsmyndigheterna att skärpa kraven för den amerikanska banksektorn.

Bland annat vill president Joe Biden att banker med tillgångar på över 100 miljarder dollar, motsvarande dryga 1.000 miljarder kronor, tas med i centralbanken Federal Reserves årliga stresstester.

”Reglerna har lättat under de senaste åren. Jag anser att det är dags att utvärdera effekterna av besluten att avreglera och ta de nödvändiga stegen för att svara på det”, säger finansminister Janet Yellen under ett tal vid en konferens arrangerad av Nabe, organisationen för affärsekonomer.

Bidenadministrationen pekar ut uppluckringarna som genomfördes under president Donald Trump som en anledning till den senaste månadens kaos. Flera av de förslag som Vita huset ställer sig bakom är dock sådant som tillsynsmyndigheterna kan genomföra direkt, som exempelvis att sänka gränsen för vilka banker som ingår i stresstesterna.

Det har inte varit en lätt vecka för centralbanken Federal Reserve eller översynsmyndigheten FDIC, två av de myndigheter som har ansvar för reglerna kring USA:s banksystem.

Michael Barr och Fed, i vilken han är vice ordförande med ansvar för bankreglering, fick mota skarp kritik under en utfrågning i kongressen tidigare i veckan. Foto: Manuel Balce Ceneta

Kritiken haglade under en utfrågning i kongressen tidigare i veckan.

”Våra myndigheter sov vid ratten”, sa Tim Scott, den högsta republikanen på senatens bankkommitté.

Michael Barr, vice Fed-ordförande med ansvar för bankreglering, uppgav att han själv inte informerats om problemen på Silicon Valley Bank förrän i mitten av februari i år, trots att tjänstemän på centralbanken identifierat risker redan 2021 och varit i kontakt med banken i november förra året.

”Banken föll eftersom dess ledning inte hanterade tydliga ränte- och likviditetsrisker”, sa han.

Även om den värsta delen av stormen har lagt sig tror Sheila Bair, tidigare chef för FDIC, att kommande turbulens kommer blotta problem på fler banker.

”När tidvattnet sjunker undan får du redan på om du simmat naken. Jag tror att de flesta bankerna har baddräkten på men jag tror att en del är nakna”, säger hon.

Sheila Bair, här under en utfrågning inför senatens bankkommitté 2009. Foto: Alex Brandon

Även om hon inte ser vad hon beskriver som systematiska risker anser hon att reglerna borde skärpas för mindre banker och att Fed borde lägga mer krut på effekterna av hög belåning i sina årliga stresstester. Hon är samtidigt kritisk till hanteringen så här långt och anser att myndigheterna riskerar att skapa mer problem om så väl banker som investerare och insättare räknar med att de alltid ska komma till undsättning.

”Det förstärker räddningskulturen. Ingen kan ta risk längre”, säger Sheila Bair.

Hon lyfter bland annat penningmarknadsfonder som en potentiell oroshärd. Fonderna placerar i likvida och säkra tillgångar, som till exempel amerikanska statsobligationer med korta löptider, och används ofta som ett alternativ till traditionella bankinsättningar.

Men fonderna regleras inte lika hårt som banker, vilket bland annat orsakade problem under finanskrisen och ledde till nya regler för att minska risken för kraftiga utflöden.

De reglerna har pekats ut som en potentiell faktor bakom den plötsliga våg av utflöden som ledde till att flera fonder frös uttagen i början av pandemin av oro då investerare snabbt plockade ut sitt kapital för att undvika att bli inlåsta.

Under de senaste veckornas bankturbulens har inflödena till penningmarknadsfonder ökat kraftigt igen. Statistik från finansbolaget EPFR visar att över 286 miljarder dollar flödat in i sådana fonder sedan början av mars och Bank of America uppskattar att det totala kapitalet nu vuxit till rekordnivåer.

Även Janet Yellen öppnar för tuffare regler för penningmarknadsfonder för att minska stabilitetsriskerna och sa att problemen inte åtgärdats tillräckligt ännu.

”Om det är någonstans som systemets sårbarhet för uttagsrusningar och nödförsäljningar har synts tydligt så är det i penningmarknadsfonderna”, säger finansministern.