Vinnarna i halvtid

Snart går Di:s aktietävling Drömportföljen in i halvtid. Den 16:e december avslutas den - och den bästa placeraren kammar då hem 100.000 kronor.

Jämfört med vårens omgång går andra omgångens drömportföljer betydligt bättre. Vårens vinnare, Petter Hansson, lyckades får en avkastning på 46 procent. Det kan jämföras med ledaren i höstens omgång, Henrik Muntkelius, som är uppe i 94 procent när det återstår fem veckor. Samtidigt har Stockholmsbörsen varit inne i en positiv börsperiod och är upp nästan 10 procent senaste månaden.

Gemensamt för de bolag som gått bäst under perioden är att de också tagit mycket stryk under året. Medicinteknikbolaget Bico och molnkommunikationsbolaget Sinch har gått allra bäst med uppgångar på 150 respektive 135 procent. Bico rusade nästan 60 procent efter sin kvartalsrapport på onsdagen och Sinch var upp över 40 procent efter sin i förra veckan. Men trots månadens enorma klättringar är de båda bolagen fortfarande ner mellan 70 och 75 procent i år - och under torsdagen faller Bico.

”Bicos rapport för tredje kvartalet är ett steg i rätt riktning men ribban var lågt satt. Det kommer krävas fler kvartal utan plumpar för att förtroendesmällen från sommarens vinstvarning och kurskollaps ska glömmas”, skrev Di:s Jonathan Axelsson i sin kommentar i samband med rapporten.

På tredje och fjärde plats över bolagen som klättrat mest hamnar e-handlarna Boozt och Bygghemma, BHG. Boozt är ner 50 procent i år och Bygghemma är ner hela 80 procent.

BHG har tampats med vikande försäljning, stigande kostnader och stor skuldbörda. I oktober presenterades ett åtgärdspaket som ska få bolaget att komma tillrätta med problemen. Ett krafttag som har fått kursen att peka spikrakt uppåt.

Di uppmärksammade nyligen det norska investmentbolaget Ferds intåg i BHG, som nu knappar in på största ägaren EQT.

”Hittills har inte BHG varit en bra affär för varken EQT eller Ferd. Kursen har fortsatt rasa sedan Ferd först dök upp i Holdings ägarlista och trots bolagets krafttag kvarstår risken för en ny nyemission. Men det norska bolaget tycks satsa på att BHG kan komma till rätta med sina problem och att botten är nådd”, skrev Di:s Julia Forsberg i början av veckan.

På femte plats hamnar Ilija Batljans pressade fastighetsbolag SBB som gynnats av en rad olika nyheter under månaden. Den 27:e oktober rusade aktien efter att Ilija Batljan bland annat presenterat en uppdelning av fastighetsjätten. Senaste nyheten om att SBB erbjuder sig att köpa tillbaka obligationer triggade aktien ytterligare. Kursen är upp nära 60 procent på en månad men samtidigt ner över 70 procent under året.