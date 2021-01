Vinnarna av Dubbelutmaningen tränar längdskidor utan snö

Laget drog igång sin satsning med en träningshelg i Torsby i höstas.

Hur går det med träningen, Christoffer Lindhe, grundare av företaget?

”Det rullar på bra efter omständigheterna, det har ju inte varit så mycket riktigt snö, men tills vidare får vardagsmotionen som man gör på egen hand bli komplementet.”

Du ska köra din del av stafetten i en sitski, och fick hjälp i Torsby av tränaren Anders Olsson, flerfaldig Paralympicsmedaljör. Vad har det betytt?

”Jag fick med mig jättemycket. Kälken är helt fantastisk, och det är något som Anders har utvecklat under flera års skidåkning. Jag har jättestor nytta av all hans erfarenhet. Att vara där, känna in och hitta tekniken med hans tips var oerhört värdefullt.”

Du planerar även att börja med rullskidor. Använder du samma kälke då?

”Javisst. Jag kommer att få hjälp att plocka loss längdskidorna längst ner på den befintliga kälken och sätta dit rullskidor istället. Fördelen blir att jag då får träna ganska likt som det är att åka skidor. Jag får sitta i sitsen och känna in hur den funkar, även under lite längre pass. Det blir även bra stakträning.”

Vad betyder det för er som företag att ha detta gemensamma mål?

”Vi är ett välmotiverat team inför Vasan! Alla jobbar 100 procent och kör, både på jobbet och träningsmässigt.”

Hur går det med träningen, Mirja Andersson, säljchef Norden?

”Det är väldigt blött, kan man säga. Så det har inte blivit så mycket skidåkning än så länge tyvärr. Men vi har varit iväg ihop gänget från företaget till Vallåsen (skidanläggning i Laholms kommun) och det var väldigt kul att prova igen att åka skidor.”

Du hade knappt stått på ett par skidor före träningshelgen i Torsby. Hur har du laddat Vasaåket, när du haft barmark utanför fönstret?

”Jag cyklar till jobbet, det är åtta kilometer, och jag springer en del. Men längre fram i vinter ska jag till Branäs en långhelg och då är målet minst åtta mil på längdskidor. Då ska jag passa på att åka mycket.”

Vad betyder segern i Dubbelutmaningen för er som företag?

”Det är jätteroligt att göra detta tillsammans med kollegorna, och en fantastisk möjlighet att få prova på något som jag inte tror jag hade testat annars.”