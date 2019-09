Ving om kommande flyg: ”Finns inga beslut”

Vad är rådet till de som bokat sina vinterresor hos er? ”Har man bokat en resa i vinter har man fortfarande möjligheten att boka av. Vill man behålla sin resa så ska man veta att man alltid är skyddad när man har bokat en paketresa via paketreselagen. Och av resegarantin om man är orolig för konkurs.”

Ving ägs av Thomas Cook men är en fristående enhet men med ett starkt beroende av Thomas Cook Airlines. 85 procent av alla flyg är via flygbolaget, vilket innebär att ungefär 300.000 svenska resenärer, som normalt flyger med Thomas Cook under vintersäsongen, berörs.

”Man insåg väldigt sent i natt att det inte gick. VI beklagar att vi inte kunnat gå ut till kunderna tidigare, men alla trodde att det här skulle gå”, säger Vings Fredrik Henriksson.

Under natten mellan söndag och måndag tvingades Thomas Cook ta beslutet om att gå i konkurs. Resejätten har kämpat med en ansträngd ekonomi och hoppades ro i hamn ett räddningspaket i början av oktober.

Vad är rådet till de som ska resa imorgon, tisdag? ”Vi har inga beslut på att flygen har ställts in i morgon. Det är måndagens flyg som är inställda i nuläget. Vi informerar kunderna så snabbt vi bara vet. Vi försöker se över vad det finns för alternativ och hur vi får igång den flygande verksamheten så snabbt som möjligt efter en sådan här omfattande konkurs i huvudbolaget.”

Hos Konsumentverket råder man oroliga resenärer att ha is i magen. Att vända sig till ett annat resebolag för att garantera sin resa kan innebära att du inte blir ersatt.

”Om inte Ving har ställt in din resa så gäller det att avvakta och se. Det kan vara så att de arbetar på en lösning som du inte känner till. Bokar du då en annan resa kan det vara så att Ving fixar ett flyg. Det bästa är att sköta all kommunikation via Ving. Jag kan förstå att det är frustrerande att inte veta men man ska ta det lugn och avvakta”, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Hos dem som tvingas ligga ute med hotellnätter och transportkostnader på grund av den inställda resan är rådet att kontakta Vings kundtjänst för att bli ersatt.