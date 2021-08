Vindkraftsbjässar drabbade av blåsbrist

Vindhastigheterna under andra kvartalet föll enligt Ørsted i snitt ned till 7,8 meter per sekund där bolaget har sina vindparker. Detta beskrivs av bolaget som ”betydligt lägre än normalt” och kvartalet blev därmed bland de allra sämsta kvartalen när det gäller vindhastigheter på mer än 20 år.

Under fjolårets andra kvartal låg snittvindhastigheten på 8,4 meter per sekund bland Ørsteds vindparker och normalt ligger den på 8,6 meter per sekund.

Enligt Ørsted, med merparten av sina anläggningar på Nordsjön, innebär det begränsade blåsandet att resultatet för hela 2021 troligen hamnar i den lägre delen av prognosintervallet. Men vindarna kan vända, enligt Ørsted-chefen Mads Nipper.

”Över tid har vindhastigheterna varit otroligt stabila. Vi bygger vindkraftparker som har en livslängd i snitt på över 30 år och vi har ingen anledning att tro att detta är någon typ av strukturell utmaning”, säger han.

RWE rapporterar också om mycket lägre vindhastigheter i Nord- och Centraleuropa jämfört med de ovanligt starka vindarna under motsvarande period i fjol. Detta sänkte resultatet för RWE:s vindkraftsparker med 22 procent till 459 miljoner euro under årets första halvår.

Samtidigt blåser det motvind för danska Vestas VWS -3,22% Dagens utveckling , ledande tillverkare av turbiner till vindkraftverk. Bolaget sänkte i veckan sin prognos för helårsvinsten med hänvisning till pandemirelaterade flaskhalsar inom transportsektorn, som slår mot Vestas leveranser.

Den spanska konkurrenten Siemens Gamesa och Vestas pressas samtidigt av högre råvarupriser.