Viking Supply Ships säljer isbrytare till drottning Elizabeth – aktien lyfter

Handeln i Viking Supply Ships stod stilla i över ett dygn i väntan på bolagets delårsrapport. När den presenterades vid klockan 16 på fredagen lyftes Stockholmsbörsens handelstopp, och aktien lyfte med runt 16 procent.

Det är ett hårt prövat bolag. Rederiet Viking Supply Ships dotterbolag Viking Supply Ships AS säljer nu tre isbrytare: Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking till Her Majesty the Queen in Right of Canada, vilket är den brittiska drottningen Elizabeth II:s monarkroll i Kanada. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Försäljningens påverkan på nettoresultatet förväntas uppgå till 274 miljoner dollar och kommer att bokföras under tredje kvartalet. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av augusti.

En fjärde båt, Odin viking, kommer också att säljas med en förlust på 18 miljoner dollar. Men där har inget kontrakt ännu ingåtts och bolaget förväntar sig att kunna redovisa förlusten under tredje eller fjärde kvartalet, skriver de.