Viking Supply Ships publicerar rapport "så snart som möjligt"

Runt lunch under torsdagen handelsstoppades Viking Supply Ships aktie på Stockholmsbörsen efter att den rusat runt 12 under morgonen. Handeln i aktien var relativt omfattande, totalt hann drygt 17.000 aktier byta händer innan Nasdaq drog i handbromsen. Under fredagsmorgonen fortsätter handeln i aktien att vara stoppad.

Anledningen till handelsstoppet är obekräftat från både Stockholmsbörsen och bolaget själva. Bolagets rapport skulle ha publicerats under onsdagen men några siffror nådde aldrig marknaden.

Viking Supply Ships skickade under onsdagen ut ett pressmeddelande gällande att bolaget ska presentera sin rapport ”under fredagen”, men utan att specificera en tidpunkt.