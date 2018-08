Viking Supply Ships handelsstoppad på börsen

Under torsdagen rusade aktien med nära 17 procent, innan aktien handelsstoppades. Handeln i aktien var relativt omfattande, totalt hann drygt 17.000 aktier byta händer innan Nasdaq drog i handbromsen.

"Vi har inga kommenterar i nuläget. Jag är på väg in i ett möte just nu", säger han när Di når honom per telefon.

Det är andra gången på relativt kort tid som bolaget handelsstoppas. Den 12 december förra året stoppades aktiens handel fram till klockan 12. Därefter rusade aktien 70 procent när handelsstoppet hävdes. Då var det insiderinformation om en finansiell omstrukturering som låg bakom handelsstoppet.