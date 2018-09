Videgård gör comeback – lagade mordisk anka

"Det ska finnas en upplevelse att hämta här, inte bara i maten men också genom personligheten i servicen och miljön. Det ska finns mer för gästerna än vad gästerna ska finnas för oss", säger han.

Nästa stora mattrend förutspår han vara ensamätning, att våga sitta ensam och äta på restaurang utan att andra tittar på en. Den andra trenden är fortsatt medvetenhet om vad man äter, var det har producerats och om det finns alternativ. Med det blir vegetariska och veganska alternativ mer populära.

"Om man gör en meny nu utan att ha vegetariska och veganska rätter, så har man gjort fel", säger Erik Videgård.

Det här är inte det första han gör i sin comeback efter sjukdomen. Efter månader av behandling och spenderat mestadels tid inomhus, fick han en förfrågan av en vän som jobbade med produktionen av filmen 'The Girl with the Dragon Tattoo'. Vad skulle han tycka om att häjlpa till med inspelningen? Jo, det lät skönt att få komma igång igen.

Medan sondmatningen fortfarande pågick, blev han Daniel Craigs assistent under inspelnignen. Regissören bad honom dessutom laga maten som skulle synas i filmen.