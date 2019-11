Victoria's secret-bolaget i linje med förväntningarna

Justerat resultat per aktie blev 0,02 dollar (0,16), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

För det fjärde kvartalet spår L Brands en vinst på cirka 2,00 dollar per aktie. Det innebär en helårsvinst på cirka 2,40 dollar per aktie, att jämföra med tidigare prognosen 2,30-2,60 dollar per aktie.