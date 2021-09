Vice Riksbankschefen: Inflationsuppgången blir övergående

Martin Flodén förde sitt resonemang i samtal med reportrar på torsdagen efter en medverkan i ett seminarium anordnat av Kommuninvest.

”Det är inte önskvärt att köpa framför allt privata tillgångar, men det kan vara nödvändigt”, sade han med tillägg att det kan vara rimligt att köpa lite för mycket snarare än lite för lite tillgångar.

Enligt Martin Flodéns synsätt så hänger dock den ekonomiska utvecklingen i Sverige inte i någon större grad på tillgångsköpen från Riksbanken.

Riksbankens tillgångsköp har trappats ned och är mot slutet av detta år kring 70 miljarder per kvartal. Riksbanken planerar att hålla balansräkningens storlek i princip intakt under 2022 vilket i och med förfall pekar på tillgångsköp om runt 40 miljarder kronor per kvartal.

”Vi får se hur den nedtrappningen fungerar. Jag tror inte på några stora marknadsreaktioner”, sade han.

Martin Flodén reserverade sig i slutet av 2020 mot att utöka tillgångsköpprogrammet och har tidigare i år framhållit att utsikten om oförändrad balansräkning under hela 2022 bör ses som en prognos och inte ett beslut.

Vid septembermötet stod Martin Flodén bakom att tidigare beslutade värdpappersköp fortsätter under resten av 2021 och att direktionens prognos är att balansräkningen kommer att vara ”ungefär oförändrat” under 2022.

”Det är svårt att fatta beslut om tillgångsköp som ligger en bit framåt i tiden”, sade han med påpekan att nuvarande prognos är att balansräkningen är i princip intakt vid slutet av 2022 mot vid ingången av samma år.

Storleken på tillgångsköp lite längre fram i tiden anser han är en prognos på samma sätt som reporäntebanan bara är en prognos för reporäntan tre år framåt i tiden.

Han poängterade att målet med tillgångsköpen är att behålla expansiva finansiella förhållanden. Eftersom situationen kan tänkas vara lite olika på olika delmarknader kan - utöver själva storleken på de kvartalsvisa köpen - även fördelningen på köp ha påverkan, påpekade han.

Runt räntebanan framkom i protokollet från septembermötet på torsdagsförmiddagen att Martin Flodén med samma tvekan som i juni ställde sig bakom prognosen om nollränta vid slutet av prognosperioden. Han angav att funderingarna kring att räntehöjning eventuellt skulle kunna vara motiverad framåt slutet av Riksbankens prognosperiod.

Martin Flodén sade till reportrar att han förde ett resonemang om att det kan bli motiverat att höja räntan under det andra halvåret 2024. Enligt honom är det inte orimligt att inflationen utvecklas så starkt att det kan vara motiverat med en räntehöjning runt sommaren 2024.

”Men det vore lite absurt att reservera sig mot räntebanan på sådana funderingar”, svarade han till reportrar.

Kring inflationen anser han att den underliggande inflationen fortfarande är låg i Sverige. Rådande höga utfall förefaller i Sverige endast handla om temporära faktorer såsom höga elpriser som inte kan förväntas fortsätta klättra uppåt.

”Jag har svårt att föreställa mig att nuvarande inflationsuppgång blir persistent och biter sig fast”, sade han med påpekan att exempelvis om elpriser ligger kvar på rådande höga nivåer så får det på sikt en avtagande inflationspåverkan.

KPIF-inflationstakten drog upp till 2,4 procent i augusti från 1,7 procent i juli. KPIF exklusive energi, KPIFXE, ökade till 1,4 från 0,5 procent mellan månaderna.

Riksbankens prognos pekar mot att KPIF fortsätter att öka till runt 3 procent kring årsskiftet för att sedan falla tillbaka under mitten av 2022. Riksbankens mål är en varaktig KPIF-inflation omkring 2 procent.