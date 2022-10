Viaplay gjorde sämsta börsdagen hittills – 5,1 miljarder upp i rök

Dagen det stod klart att Telia och Viaplay VPLAY B -24,20% Dagens utveckling inte kunde komma överens om ett nytt avtal steg Viaplay-aktien 3,3 procent. När tv- och streamingbolaget nu presenterade hur mycket det kommer att kosta kom reaktionen.

Av Viaplays börsvärde på drygt 21 miljarder gick 5,1 upp i rök.

Viaplay har hittills räknat med en nordisk försäljningstillväxt på 20 procent under 2022, vilket hade inneburit en omsättning på drygt 15 miljarder kronor. Genom att skruva ned prognosen till en 10-procentig tillväxt väntar sig bolaget istället att försäljningen kommer in en bit under 14 miljarder – en skillnad på en dryg miljard.

Tappet i antalet rena prenumeranter som vd Anders Jensen sett till följd av det lämnade avtalet med Telia rapporteras som 200.000. Lägg där till den avgift Telia betalat för rätten att distribuera Viaplays innehåll och linjära kanaler, samt en viss negativ effekt i uteblivna reklamintäkter till följd av lägre räckvidd.

”Det är förstås något vi har räknat på”, sa Anders Jensen till analytikerna efter sin rapportpresentation.

”Vi uppskattar att det kommer att ta 6-12 månader att ta igen de förlorade intäkterna.”

I en intervju med Di tidigare i oktober förklarade Anders Jensen att det uteblivna avtalet med Telia förstås skulle bli kännbart, men att det fanns en logik i det.

”Vi tar det sura pillret nu och inser att vi kommer att förlora lite intäkter på kort sikt, men över tiden så kommer de (kunderna, Di:s anm.) att dyka upp igen, antingen direkt hos oss eller hos någon annan av våra distributörer”, sa Anders Jensen då.

Marknaden hade uppenbarligen inte förstått vidden av avtalet. Men även om Telia är en stor del av Viaplays marginalbortfall förklarar det inte allt.

”Det finns också en inbromsning i hushållens villighet att ansluta nya tjänster. På andra sidan har vi å andra sidan sett en lägre churn (uppsagda avtal, Di:s anm.)”, säger Anders Jensen.

I rapporten slås också fast att reklamintäkterna redan gått ned 3 procent organiskt på ett år, som en effekt av generellt svagare intresse för linjär tv-reklam. Försäljningen i Norge uppges inte heller ha gett samma resultat som väntat efter att Viaplay köpte rättigheterna till Premier League i landet.

Sett till det absolut antalet prenumeranter skruvar Viaplay inte ned några förväntningar för helåret. De 200 000 förlorade Teliakunderna kommer att ersättas med 200 000 brittiska kunder, när Viaplay smäller upp sin verksamhet där den 1 november. Skillnaden i intäkt per kund, ARPU, är dock stor eftersom Viaplay kommer till Storbritannien som en billig utmanare. Det dyraste abonnemanget i landet kommer att kosta 15 pund, motsvarande 190 kronor. I Sverige får en premiumkund betala 549 kronor.

”Vi förväntar oss att koncernen levererar en rörelsemarginal på cirka 13 procent under 2025 med ökande marginal över tid. Det är tydligt att den internationella expansionen leder till en spridning och minskning av koncernens risk”, säger vd:n.