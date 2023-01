Det ser ut som vilket labb som helst. Men labbet som utgör en av de tre våningar som Bioarctic BIOA B +0,93% Dagens utveckling har på Kungsholmen i Stockholm är unikt. För här har det som högst troligt blir världens första fullt godkända sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimer till stora delar utvecklats. Lecanemab, eller Leqembi som läkemedlet kommer att heta i USA, kommer redan under slutet av januari att finnas tillgängligt i USA under ett accelererat godkännande och kan komma att få ett fullt godkännande på den amerikanska marknaden redan i höst. Bolagets partner, japanska Eisai, räknar även med godkännande i såväl Japan som Europa under innevarande år.

Då har Bioarctic, efter två decennier av forskning, tagit ett stort steg närmare den vision som professor Lars Lannfelt och Pär Gellerfors satte när bolaget grundades 2003.

”Vi ska bli Sveriges ledande läkemedelsbolag, även om kanske varken Pär eller jag kommer att få uppleva det”, säger Lars Lannfelt som räknar med att Lecanemab kommer att att bli en storsäljare.

Det var den visionen som lockade Gunilla Osswald att kliva in i rollen som vd för tio år sedan.

”Det är så roligt att vi nu är så nära att kunna hjälpa patienterna”, säger hon.

Lars Lannfelt, som är professor i geriatrik, hade redan varit i Alzheimerfältet i dryga tio år när brevet från en distriktsläkare i Umeå damp ned på hans bord. Läkaren bad om hjälp med en familj som visade sig bära på en ärftlig mutation av Alzheimers sjukdom. En mutation som senare kom att kallas den arktiska mutationen, och som även gett upphov till bolagets namn.

Gunilla Osswald, vd och Lars Lannfelt, grundare av Bioarctic, pratar med Eva Nordström (längst till vänster) i labbet Foto: Jesper Frisk

”Jag tog patent på upptäckten för att inte amerikanerna skulle sno den, det var min starkaste drivkraft”, säger Lars Lannfelt och skrattar.

”Sedan förstod jag att jag behövde någon med industribakgrund och då kom Pär in i bilden. När folk frågar mig hur det kunnat bli så bra svarar jag 'för att jag insåg att jag inte kan allt'”

För det finns många svenska bioteknikbolag som haft stora visioner och förhoppningar men antalet som kommit hela vägen till marknaden, som Bioarctic nu ser ut att göra, är lätträknade. Dessutom är området som Bioarctic verkar inom, degenerativa neurologiska sjukdomar, en enorm utmaning även med internationella mått mätt.

Länge stod hoppet till amerikanska Biogens läkemedel Aduhelm, men i fjol drogs ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tillbaka, stark kritik riktades mot godkännandet från den amerikanska motsvarigheten och Center for Medicaid och Medicare, CMS, beslutade att inte subventionera läkemedlet utanför kliniska studier.

”Båda är antikroppar mot amyloid beta, men medan deras antikropp binder starkare till fibrillerna eller placken, så binder vår antikropp starkare till förstadiet, de så kallade protofibrillerna. Det är det som är det skadliga stadiet”, säger Lars Lannfelt.

”Sedan är det studiedatan förstås. De kunde inte visa någon tydlig klinisk effekt, som vi kan, men betydligt mer biverkningar”, säger Gunilla Osswald.

Resultaten från fas 3-studien visar att försämringen hos patienterna bromsades med 27 procent jämfört med placebo efter 18 månaders behandling.

”Det är dramatiska förändringar när man tänker på att den underliggande sjukdomsprocessen kanske pågått i 20, 25 år. I det sammanhanget blir 18 månader en kort tid”, säger Lars Lannfelt.

Att komma in tidigare, eller kombinera Lecanemab med andra läkemedel, är vägen mot att så småningom få fram ett botemedel menar Lars Lannfelt och Gunilla Osswald. Redan i dag bedriver bolagets partner Eisai studier för båda dessa spår.