Före kriget arbetade Vika Zhurbas som chef för flera co-working-kontor i Kiev. När Ryssland anföll Ukraina den 24 februari 2022 förändrades livet radikalt.

”När jag körde hit i morse tänkte jag på att ingen gör reklam för bilar genom att säga: I den här bilen kan du fly från ett krig”, säger hon.

Hon befinner sig nu i trygghet med sin familj i Portugal. Vika Zhurbas är grundare av och ordförande för en organisation som samlar ukrainska co-working-platser. Via videolänk berättar hon om situationen i Ukraina för Samverket i Östersund, en gemensam arbetsplats där myndigheter kan möta varandra. Vägg i vägg ligger en av Östersunds allt fler motsvarigheter för företagare och distansarbetare.

Co-working som företeelse har funnits i ungefär tio år i Ukraina. Före krigsutbrottet fanns 150–170 ställen fördelade över landet. Nulägeskartan tecknar en bild av krigets Ukraina där de gemensamma arbetsplatser som tidigare fanns i städer som Charkiv och Mariupol alla är markerade med ”temporarily not working”.

”Just nu finns det inga ställen i östra Ukraina på grund av att det är ockuperat område eller för att de har blivit förstörda.”

Kartan anger också vilka av de gemensamma arbetsplatserna som har skyddsrum, bredband via satellit och antalet internetleverantörer – alla viktiga försäljningsargument i ett land i krig. Efter krigsutbrottet har flera gemensamma arbetsplatser tillfälligt tjänstgjort som härbärgen. I november i fjol drabbades Ukraina av ett flera dagar långt strömavbrott vilket gjorde att efterfrågan ökade, enligt Vika Zhurbas.

”Det blev platsen där alla ville jobba. Vi hade elektricitet, internet, vatten och stabilitet.”

Hon anser att förmågan att snabbt kunna ändra inriktning beror på att organisationens medlemmar inte bara har fokus på själva arbetet utan på att tillgodose behov hos dem som använder platsen. En viktig egenskap hos personalen är att de kan och vågar fatta snabba beslut utan att ta hänsyn till krånglig hierarki.

”Jag känner inte till några banker eller försäkringsbolag som omvandlades över en natt och började ge människor en plats att bo och sova på, men jag känner till många co-working-platser som har gjort det.”

Hon betonar att en pandemi inte går att jämföra med ett krig, men covid gav ändå en förberedelse för hur det är att befinna sig i ett katastrofläge och en vana vid att omförhandla hyresnivåer med fastighetsägare.

”Covid lärde mig att att tro på det mest pessimistiska scenariot. Då är du bättre förberedd när något riktigt dåligt händer”.

En viktig livlina strax efter krigsutbrottet var chatgrupper för att snabbt kunna dela information och nå många med få knapptryck. Något som också betydde mycket som moraliskt stöd var att co-working-sektorn utanför Ukraina engagerade sig.

”Det moraliska stödet var det viktigaste. Det kändes som att vara i en bubbla och så kom det in frisk luft.”

Bland annat startade ett europeiskt initiativ som ger ukrainare möjlighet att nyttja en arbetsplats gratis i flera europeiska länder.

Den inhemska migrationen har ökat efterfrågan i centrala och västra Ukraina där ett tiotal nya ställen som erbjuder gemensamma arbetsplatser öppnat. Det blir ett sätt att snabbt komma in i arbete på en ny ort och samtidigt en genväg in i ett nytt sammanhang. Från att ha varit en bransch med vassa armbågar har samarbetsviljan och flexibiliteten ökat.

Medlemskapen kan ofta nyttjas i flera städer och det går att hyra in sig per dag eller till och med per timma. Krig skapar också nya problem som organisationens medlemmar hjälper varandra att lösa.

Vika Zhurbas valde att fly Ukraina med sin man och barnen som nu är åtta, sex och två år. De tog sig först till Ungern och i fjol sommar vidare till Portugal. Bilen blev ett flyktredskap. I fem månader levde de i vad hon beskriver som ”bagageläge”, något hon också ser hos vänner som flytt. Ren tvätt packades ner i väskorna i väntan på att kriget snart skulle vara över. Hon hoppas kunna återvända till Ukraina, men har ändrat strategi.

”Det första folk borde göra är att sluta vänta på seger och leva sina liv nu.”